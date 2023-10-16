В Азербайджане увеличиваются расходы на социальное обеспечение

БАКУ /Trend/ - В 2024 году в Азербайджане 521 миллион манатов или 1,4 процента расходов государственного бюджета будет приходиться на социальную защиту.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство финансов.

Согласно информации, это на 62,3 процента больше по сравнению с утвержденным на 2023 год прогнозом.

Расходы на социальную защиту составят 11,5 процента от расходов на социальную защиту и социальное обеспечение.

Напомним, что в следующем году доходы бюджета составят 34 миллиарда 173 миллиона манатов, а расходы - 36 миллиардов 763 миллиона манатов.