В Азербайджане ожидается снижение цен на авиабилеты в страны Европы - Вугар Байрамов

БАКУ/Trend/ – Ожидается, что принятие нового закона "Об авиации" позволит гражданам Азербайджана осуществлять полеты по более дешевым авиабилетам.

Об этом в понедельник Trend сообщил депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Байрамов.

Он отметил, что согласно новому законопроекту "Об авиации", требования конкретизируются, в то же время, предусматривается более широкое использование электронных услуг.

"В том числе упрощение формальностей по воздушным перевозкам уже включено в закон, что также позволит упростить процедуры. Ожидается, что принятие закона "Об авиации" приведет к тому, что компании, предоставляющие авиационные услуги в целом, будут использовать электронные и более гибкие инструменты, что приведет к снижению их затрат.

В связи с этим ожидается, что может быть реализована оптимизация и снижение цен на авиабилеты. С другой стороны, ожидается, что после принятия этого закона более дешевые билеты будут предлагаться как национальной авиакомпанией, так и другими компаниями в рамках большего количества акций.

То есть электронизация и упрощение требований позволит проводить больше кампаний авиакомпаниями, что даст возможность нашим гражданам покупать по относительно низким ценам, в том числе и дешевые билеты в европейские страны.

Это связано с тем, что нынешние кампании больше связаны с рейсами в соседние страны, особенно в Турцию, но ожидается, что после принятия нового закона они охватят более широкую географию и позволят нашим гражданам летать по дешевым билетам в страны Европы", - добавил депутат.

Отметим, что законопроект "Об авиации" был принят в первом чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса 20 октября.

В соответствии с пунктом 23 части I статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики он регулирует использование воздушного пространства Азербайджанской Республики, деятельность в области авиации. Он также определяет правовые и организационные основы осуществляемых мероприятий по обеспечению безопасности в авиации, в том числе обороны государства, потребностей населения и экономики в авиаперевозках и авиационных работах.