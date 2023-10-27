Школьники, отравившиеся донером в Баку, выписаны домой

БАКУ/Trend/ – Школьники, отравившиеся донером в Баку и проходившие лечение в Детской инфекционной больнице № 5 при Медицинском центре Сабунчи, выписаны домой.

Об этом в пятницу Trend сообщили в TƏBİB.

Отметим, что 24-25 октября из-за отравления донером в Детскую инфекционную больницу № 5 при Сабунчинском медицинском центре поступило в общей сложности 24 обращения.

Было отмечено, что каждому из них были оказаны необходимые медицинские услуги, и 20 человек были выписаны на амбулаторное лечение. 27 октября 2023 года последние 4 школьника, продолжавшие лечение, также были выписаны домой для амбулаторного лечения.

Напомним, что 24 октября в разное время в связи с подозрением на пищевое отравление детей в поселке Бина в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи, подведомственный TƏBIB, поступали звонки из средних школ № 88, 117, 121 и 149, а также с различных адресов проживания.