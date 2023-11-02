В октябре в Азербайджане от отравления умерли 6 человек

БАКУ /Trend/ - В течение октября текущего года в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра поступило 128 человек в связи с отравлением.

Как сообщили в четверг Trend в пресс-службе центра, из них 53 - мужчины, 47 - женщины и 28 - дети.

Согласно сообщению, из поступивших пациентов 64 отравились лекарствами, 24 - уксусной кислотой, 8 - грибами, 14 - этанолом, 7 - углекислым газом. Трое остальных были госпитализированы из-за аллергической реакции (один - из-за ботулизма и 4 - из-за анафилаксии). Кроме того, трое из них были ужалены змеями.

Несмотря на усилия врачей, жизни 6 пациентов спасти не удалось (5 мужчин и одна женщина).

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