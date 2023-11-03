В октябре в Азербайджане прошли проверки в 53 аптеках

БАКУ /Trend/ - В октябре были проведены плановые и внеплановые проверки в 53 аптеках, в том числе 1 аптеки в городе Баку и 52 - в других городах и районах Азербайджана.

Как сообщили в пятницу Trend в Центре аналитической экспертизы (ЦАЭ), в ходе проверок были выявлены недостатки в 9 аптеках, 8 из которых находятся в регионах страны.

В связи с выявленными нарушениями, в соответствии со статьями 452.1 и 452.3 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджана, было составлено девять протоколов.

"Еще раз доводим до внимания граждан, что они могут сообщать нам о приобретенных в аптеках лекарственных средствах, качество которых вызвало сомнения. Можно обратиться по номерам «горячей линии» Центра аналитической экспертизы минздрава в разделе "единого окна". Кроме того, граждане могут предоставить информацию о лекарственном средстве, незаконно ввезенном в страну, загрузив фото упаковки с приобретенным лекарством, чек на покупку и адрес, по которому оно было приобретено, в разделе "обращения" на сайте www.pharma.az. В этом случае ЦАЭ примет соответствующие меры, начав расследование по данному обращению", - говорится в сообщении.