Агентство Азербайджана прокомментировало информацию в соцсетях о тренингах для водителей такси

БАКУ /Trend/ - В последнее время в социальных сетях распространяется информация о якобы выдаче водителям автомобилей такси свидетельств о прохождении специальной подготовки без их участия в тренингах.

Об этом Trend сказали в пятницу в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA) при министерстве цифрового развития и транспорта.

Агентство наземного транспорта заявляет, что эта информация совершенно необоснованна. Участие в тренингах для водителей такси является обязательным. Свидетельства, выданные водителям, успешно прошедшим специальную подготовку, фиксируются в электронной системе. Подлинность свидетельства будет проверяться при выдаче пропускного удостоверения и пропускной карты на пассажирские перевозки легковыми автомобилями такси.

Для участия в тренингах для водителей такси следует обращаться в учебно-тренировочный центр Агентства наземного транспорта (адрес: город Баку, проспект Зии Буниятова, 39С) и профессиональные училища, определяемые Государственным агентством профессионального образования.

Напомним, что согласно закону "Об автомобильном транспорте", водители легковых автомобилей такси должны пройти специальную подготовку. На сегодня 11 тысяч 691 человек подал заявку на участие в тренингах.

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