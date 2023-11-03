БАКУ /Trend/ - Увеличено количество автобусных рейсов в Нахчыван.

Об этом сообщило министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, передает в пятницу Trend.

Было отмечено, что Азербайджанское агентство наземного транспорта добавило еще один автобусный рейс - в 19:00 в график движения по маршруту Баку-Нахчыван-Баку.

"Таким образом, количество рейсов увеличилось до 4. В настоящее время пассажиры через портал biletim.az могут купить билеты на рейсы на 09:00, 19:00, 20:00 и 21:00.

Отметим, что на заседании Совместной азербайджано-иранской смешанной комиссии в Баку была достигнута договоренность об увеличении количества рейсов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку. На начальном этапе в график движения маршрута был добавлен 1 рейс. На следующем этапе количество рейсов планируется увеличить до 6.

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