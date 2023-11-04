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График движения между двумя станциями метро в Баку изменится из-за ремонта (Эксклюзив)

Общество Материалы 4 ноября 2023 16:01 (UTC +04:00)
График движения между двумя станциями метро в Баку изменится из-за ремонта (Эксклюзив)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Закрытие станции для пассажиров на первом этапе не стоит на повестке дня, однако график движения поездов будет изменен.

Об этом в субботу в эксклюзивном интервью Trend сказал заместитель председателя ЗАО "Бакинский метрополитен" Хидаят Мамедов.

По его словам, на станции "Ази Асланов" работы будут проводиться поэтапно.

"Между станциями "Ази Асланов" и "Ахмедлы" будет организовано такое же движение, как на участке "Джафар Джаббарлы - Хатаи". Закрытие станции намечается только во время ремонта ее уровня платформы и другой инфраструктуры", - добавил он.

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