Принят новый стандарт о Государственном флаге Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Институт стандартизации, подведомственный Государственной службе по антимонопольному регулированию и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана принял новый государственный стандарт AZS 001-2023 "Технические условия. Государственный флаг Азербайджанской Республики".

Как сообщает в понедельник Trend, ранее действовал государственный стандарт AZS 001-2006 "Технические условия. Государственный флаг Азербайджанской Республики".

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