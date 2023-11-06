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Принят новый стандарт о Государственном флаге Азербайджана

Общество Материалы 6 ноября 2023 14:04 (UTC +04:00)
Принят новый стандарт о Государственном флаге Азербайджана

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Институт стандартизации, подведомственный Государственной службе по антимонопольному регулированию и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана принял новый государственный стандарт AZS 001-2023 "Технические условия. Государственный флаг Азербайджанской Республики".

Как сообщает в понедельник Trend, ранее действовал государственный стандарт AZS 001-2006 "Технические условия. Государственный флаг Азербайджанской Республики".

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