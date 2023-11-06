В Лачине проходит Марш флага (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Лачине проходит Марш флага, организованный министерством науки и образования совместно с министерством обороны Азербайджана. Марш флага проводится в Азербайджане с 2014 года, а в этом году впервые организован на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в шествии, приуроченном к 9 Ноября – Дню государственного флага Азербайджанской Республики, принимают участие руководство министерства науки и образования, министерства обороны, Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, военнослужащие, члены семей шехидов, ветераны, преподаватели, сражавшиеся в 44-дневной Отечественной войне, а также школьники и представители общественности.

Основная цель марша – пропаганда славной Победы, одержанной в Отечественной войне, национально-духовных ценностей, отраженных на флаге республики, а также исторического пути к этой победе, который прошли шехиды и ветераны войны.

Отметим, что традиционный Марш флага, посвященный 9 Ноября – Дню государственного флага, организуется министерством науки и образования совместно с министерством обороны с 2014 года в целях пропаганды национальных атрибутов и привития патриотизма молодежи. В 2014–2016 годах марш проходил в городе Баку, в 2017 году – в Тертерском районе, в 2018 году – в городе Горадиз Физулинского района, в 2019 году – в поселке Гузанлы Агдамского района.

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