Тренеры сборной Азербайджана по художественной гимнастике участвуют в курсах в Испании

БАКУ /Trend/ - Тренеры сборной Азербайджана по художественной гимнастике принимают участие в тренерских курсах в городе Марбелья (Испания), сообщили Trend во вторник в Федерации гимнастики Азербайджана.

Курсы проходят в рамках сотрудничества Технического комитета по художественной гимнастике Европейской гимнастики (European Gymnastics) и Федерации гимнастики Испании.

В курсах, проходящих на тему "Физическая и психологическая подготовка гимнасток, выступающих в индивидуальной программе, и в составе групповых команд", принимают участие азербайджанские тренеры Сабина Гаджиева, Эльнара Гусейнова, Евгения Виляева, Александра Рейш, Светлана Олефир и Сафура Гурбанова.

Член Комиссии атлетов Международной федерации гимнастики (FIG), тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Сияна Василева представляет нашу страну на курсах в качестве эксперта.

Курсы продлятся до 17 ноября.

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