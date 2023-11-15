В Азербайджане с визитом находится президент Евразийского патентного ведомства

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с официальным визитом находится президент Евразийского патентного ведомства, являющегося исполнительным органом Евразийской патентной организации (ЕАПО), Григорий Ивлиев.

Как сообщает Trend, основная цель визита – обсуждение перспектив сотрудничества между Азербайджаном и ЕАПО в сфере интеллектуальной собственности, ознакомление с работой, проделанной в указанной сфере в нашей стране, в частности изучение опыта Агентства интеллектуальной собственности, которое было создано в рамках институциональных реформ, успешно реализуемых Президентом Азербайджанской Республики.

15 ноября состоялся "круглый стол" на тему "Приоритетные направления сотрудничества между Азербайджаном и Евразийской патентной организацией". Открывая мероприятие, председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана Кямран Иманов выразил уверенность в том, что вопросы, которые будут обсуждаться на "круглом столе", внесут важный вклад в совершенствование и углубление сотрудничества. Он отметил исключительную значимость деятельности Г.Ивлиева на посту президента Евразийского патентного ведомства и выдвигаемых им инициатив, подчеркнув, что его подход к решению проблем, связанных с деятельностью и развитием организации, является залогом успешного продвижения на пути к достижению организацией высоких целей.

Отметив, что Азербайджан является страной активных экономических и институциональных реформ, К.Иманов сказал, что меры, реализуемые благодаря политике Президента Ильхама Алиева, рассчитаны на будущее. В результате Великой Победы, одержанной в Отечественной войне, все земли были освобождены от оккупации, и на этих землях начался грандиозный строительный процесс, стартовало "Большое возвращение". Он подчеркнул, что задача агентства – обеспечить достижение важнейших целей, сформулированных главой нашего государства, превратить созданное руководителем страны независимое управление интеллектуальной собственностью в реального актора реформ.

Поблагодарив Агентство интеллектуальной собственности за организацию "круглого стола", Г.Ивлиев выразил особую благодарность Кямрану Иманову за научный подход к развитию системы интеллектуальной собственности.

Отметив, что растущее значение патентов диктует необходимость повышения качества работы патентных ведомств, Г.Ивлиев напомнил о принятии в мае текущего года Программы развития ЕАПО до 2028 года, которое включает 8 основных направлений деятельности и предусматривает повышение доступности и удобства услуг в области интеллектуальной собственности для претендентов в регионе, и поблагодарил азербайджанскую сторону за поддержку стратегических векторов развития.

Коснувшись перспектив деятельности ЕАПО, Г.Ивлиев довел до внимания коллег, что создана Ассамблея евразийских патентных поверенных, предусмотрено создание евразийских организаций изобретателей, продолжается совершенствование статуса данных фармацевтического реестра ЕАПВ, совместно со Всемирной организацией интеллектуальной собственности реализуется тематический проект для технопарков; отметил, что сотрудничество в области цифровизации ведомств интеллектуальной собственности будет способствовать расширению использования общих электронных услуг для упрощения работы национальных структур. Глава ЕАПВ выразил готовность при поддержке государств-членов создать единую евразийскую систему регистрации товарных знаков и единой евразийской полезной модели, а также сформировать Евразийскую систему разрешения споров в области интеллектуальной собственности.

Г.Ивлиев сообщил, что в ходе 41-го заседания административного совета ЕАПО, состоявшегося в сентябре 2022 года в городе Москва, председателю правления Агентства интеллектуальной собственности Кямрану Иманову была присуждена награда Евразийской патентной организации – золотая медаль «За вклад в изобретательское и патентное дело» имени В.И.Блинникова и вручил медаль К.Иманову.

В рамках визита Г.Ивлиев проведет встречи высокого уровня.

Отметим, что ЕAПО была учреждена в 1994 году с целью выполнения административных обязанностей в области функционирования Евразийской патентной системы и выдаче евразийских патентов. В настоящее время в эту международную организацию входят 8 государств (Азербайджан, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация, Таджикистан и Туркменистан). Азербайджанская Республика является полноправным членом ЕАПО с 1995 года.

В 2019 году был подписан «Протокол об охране промышленных образцов» к Евразийской патентной конвенции. В 2022 году Агентство интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики при поддержке ЕAПО реализовало пилотный проект по приему обращений с возможностью добавления в исковые заявления 3D-моделей.

По сей день ЕAПО получила 525 заявок на выдачу евразийского патента на изобретения из Азербайджана (45 в 2022 году, 25 в 2023 году). В настоящее время на территории Азербайджанской Республики действуют 9496 евразийских патентов.

В документах патентных заявок преобладают горнодобывающая промышленность, фармацевтика и медикаменты, медицина и ветеринария. Заявителям из Азербайджана выдан 381 евразийский патент.

К наиболее активно подающим заявки организациям из нашей страны относятся Институт «Нефтгазэлмтедгигатлайихе», Институт систем управления, Сумгайытский государственный университет, Азербайджанский медицинский университет и Институт нефтехимических процессов имени академика Ю.Мамедалиева. 60 процентов заявок из Азербайджана были поданы физическими лицами.

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