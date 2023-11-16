Успехи в вопросе Среднего коридора приведут к изменениям в сфере транспорта и логистики - Рашад Набиев

ЗАНГИЛАН /Trend/ - Успехи в вопросе Среднего коридора приведут к изменениям в сфере транспорта и логистики.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в своем выступлении на международной конференции на тему "Международный транспортно-логистический коридор: импульсы развития из Зангилана", проходящей в городе Зангилан.

Министр также отметил, что Средний коридор выступает в роли символа стабильности и эффективности в транспортной сфере.

"В связи с геополитическими проблемами, за последние два года значение Среднего коридора резко возросло. Наши европейские партнеры придают данному маршруту большое значение", - добавил Р.Набиев.

Отметим, что сегодня в городе Зангилан стартовала международная конференция на тему "Международный транспортно-логистический коридор: импульсы развития из Зангилана".

Конференция проводится при совместной организации специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, министерства цифрового развития и транспорта, Государственного таможенного комитета и Института экономики министерства науки и образования Азербайджана.

Целью проведения конференции является организация дискуссий между государственным, частным и академическим секторами по вопросам развития и расширения трансрегиональных транспортных коридоров, а также налаживание сотрудничества между заинтересованными сторонами.

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