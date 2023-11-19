В Баку на безналичную оплату перешли еще два автобусных маршрута (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку с сегодняшнего дня еще два автобусных маршрута 592 и 567 транспортной компании "Xaliq Faiqoğlu" перешли на карточную система оплаты (BakiKart).

Как сообщает Trend со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана, в связи с этим на территориях, через которые проходит линия маршрута, установлено несколько платежных аппаратов.

Сообщается, что также на конечных остановках (в поселках Гобу и Горадил) диспетчеру были предоставлены пост-терминалы для помощи пассажирам, столкнувшимся с проблемами пополнения карты.

Отметим, что ежедневно автобусами 567 и 592 маршрутов пользуются до 35-40 тысяч пассажиров.