В Азербайджане граждане смогут оценивать качество оказанных в рамках ОМС медуслуг

БАКУ /Trend/ - Граждане смогут оценивать медицинские услуги, оказанные им в рамках пакета обязательного медицинского страхования, посредством мобильного приложения "e-Tabib".

Об этом сказала руководитель департамента маркетинга и связей с общественностью Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Айнура Ахмедова, сообщает в среду Trend.

"Пациенты смогут оставить свой отзыв о качестве соответствующей услуги, поведении медицинского персонала, отношении к пациенту, условиях в медучреждении через мобильное приложение. Мы в свою очередь детально проанализируем отзывы и примем соответствующие меры по повышению качества предоставления медуслуг. Эти меры нацелены на то, чтобы сделать медицинские услуги более доступными, а также повысить уровень удовлетворенности граждан", - сказала она.

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