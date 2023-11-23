Возбуждено уголовное дело по факту пожара на рынке строительных материалов в Баку

БАКУ /Trend/ - 23 ноября на основании поступившей на горячую линию "112" МЧС Азербайджана информации о пожаре на рынке строительных материалов, расположенного на Дарнагюльском шоссе Наримановского района города Баку и арендованного Торговым объединением по подземным переходам Департамента торговли и услуг города Баку, на место происшествия немедленно были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и МЧС Азербайджана.

"В результате пожара пострадали некоторые товары (пиломатериалы, древесина и т.д.), находящиеся внутри торговых объектов, принадлежащих индивидуальным предпринимателям.

Кроме того, в ходе инцидента погиб предприниматель Рази Гасымов (1962 года рождения).

Продолжаются оперативные и неотложные мероприятия по тушению пожара с привлечением к месту происшествия специальных технических средств и живой силы.

По данному факту в оперативно-следственном управлении МЧС возбуждено уголовное дело по статье 225.2 УК (Нарушение правил пожарной безопасности). Назначены судебные пожарно-технические и товароведческие экспертизы для установления причины пожара и размера ущерба, а также судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти Рази Гасымова.

В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия", - говорится в совместном заявлении ведомств.

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