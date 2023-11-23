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Кадры с горящего рынка стройматериалов в Баку (ФОТО)

Общество Материалы 23 ноября 2023 10:55 (UTC +04:00)
Кадры с горящего рынка стройматериалов в Баку (ФОТО)

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Заур Мустафаев
Заур Мустафаев
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БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, на рынке строительных материалов, расположенном на проспекте Зии Буньядова в Бинагадинском районе города Баку, произошел пожар.

Благодаря необходимым и неотложным мерам, принятым Государственной противопожарной службой МЧС Азербайджана, пожар был локализован.

Trend представляет фотографии с места происшествия.

Отметим, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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Кадры с горящего рынка стройматериалов в Баку (ФОТО)
Кадры с горящего рынка стройматериалов в Баку (ФОТО)
Кадры с горящего рынка стройматериалов в Баку (ФОТО)
Кадры с горящего рынка стройматериалов в Баку (ФОТО)
Кадры с горящего рынка стройматериалов в Баку (ФОТО)
Кадры с горящего рынка стройматериалов в Баку (ФОТО)
Кадры с горящего рынка стройматериалов в Баку (ФОТО)
Кадры с горящего рынка стройматериалов в Баку (ФОТО)
Кадры с горящего рынка стройматериалов в Баку (ФОТО)
Кадры с горящего рынка стройматериалов в Баку (ФОТО)
Кадры с горящего рынка стройматериалов в Баку (ФОТО)
Кадры с горящего рынка стройматериалов в Баку (ФОТО)
Кадры с горящего рынка стройматериалов в Баку (ФОТО)
Кадры с горящего рынка стройматериалов в Баку (ФОТО)
Кадры с горящего рынка стройматериалов в Баку (ФОТО)
Кадры с горящего рынка стройматериалов в Баку (ФОТО)
Кадры с горящего рынка стройматериалов в Баку (ФОТО)
Кадры с горящего рынка стройматериалов в Баку (ФОТО)
Кадры с горящего рынка стройматериалов в Баку (ФОТО)
Кадры с горящего рынка стройматериалов в Баку (ФОТО)
Кадры с горящего рынка стройматериалов в Баку (ФОТО)
Кадры с горящего рынка стройматериалов в Баку (ФОТО)
Кадры с горящего рынка стройматериалов в Баку (ФОТО)
Кадры с горящего рынка стройматериалов в Баку (ФОТО)
Кадры с горящего рынка стройматериалов в Баку (ФОТО)
Кадры с горящего рынка стройматериалов в Баку (ФОТО)
Кадры с горящего рынка стройматериалов в Баку (ФОТО)
Кадры с горящего рынка стройматериалов в Баку (ФОТО)
Кадры с горящего рынка стройматериалов в Баку (ФОТО)
Кадры с горящего рынка стройматериалов в Баку (ФОТО)
Кадры с горящего рынка стройматериалов в Баку (ФОТО)
Кадры с горящего рынка стройматериалов в Баку (ФОТО)
Кадры с горящего рынка стройматериалов в Баку (ФОТО)
Кадры с горящего рынка стройматериалов в Баку (ФОТО)
Кадры с горящего рынка стройматериалов в Баку (ФОТО)
Кадры с горящего рынка стройматериалов в Баку (ФОТО)
Кадры с горящего рынка стройматериалов в Баку (ФОТО)
Кадры с горящего рынка стройматериалов в Баку (ФОТО)
Кадры с горящего рынка стройматериалов в Баку (ФОТО)
Кадры с горящего рынка стройматериалов в Баку (ФОТО)
Кадры с горящего рынка стройматериалов в Баку (ФОТО)
Кадры с горящего рынка стройматериалов в Баку (ФОТО)
Кадры с горящего рынка стройматериалов в Баку (ФОТО)
Кадры с горящего рынка стройматериалов в Баку (ФОТО)
Кадры с горящего рынка стройматериалов в Баку (ФОТО)
Кадры с горящего рынка стройматериалов в Баку (ФОТО)
Кадры с горящего рынка стройматериалов в Баку (ФОТО)
Кадры с горящего рынка стройматериалов в Баку (ФОТО)
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