Кадры с горящего рынка стройматериалов в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, на рынке строительных материалов, расположенном на проспекте Зии Буньядова в Бинагадинском районе города Баку, произошел пожар.
Благодаря необходимым и неотложным мерам, принятым Государственной противопожарной службой МЧС Азербайджана, пожар был локализован.
Trend представляет фотографии с места происшествия.
Отметим, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
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