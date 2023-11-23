В Азербайджане подготовлен отчет на английском языке "Споры, возникшие вокруг дороги Лачин-Ханкенди"

БАКУ /Trend/ - Эксперты Центра анализа международных отношений Роза Байрамлы и Марьям Исмайлова подготовили отчет на английском языке "Споры, возникшие вокруг дороги Лачин-Ханкенди".

Как сообщает в четверг Trend, основной целью написания отчета является обобщение событий, произошедших в Карабахском регионе Азербайджана за последние 3 года, и донесение их до зарубежной аудитории.

В отчете отмечается, что события, произошедшие на дороге Лачин-Ханкенди за последние 3 года, активно пропагандировались армянами под терминами "блокада", "этническая чистка", "гуманитарный кризис".

Подчеркивается, что, несмотря на то, что Азербайджан всегда действовал в соответствии с нормами международного права, Армению поддерживало немалое количество стран. В отчете нашли отражение как преступления, совершенные армянами, так и факты, доказывающие ложь о "блокаде".

В первой главе отчета представлена информация о незаконных экономических операциях армян в Карабахе и, как следствие, об ущербе, нанесенном экологической среде. В отчете также указаны события, которые привели к протестам эко-активистов. Хотя эти акции протеста также были представлены армянами как "блокада", в отчете указаны факты, опровергающие это.

В следующей главе содержатся сведения о боеприпасах, незаконно перевозившихся из Армении в Карабах до создания погранично-пропускного пункта "Лачин". Визуальные факты, подтверждающие эту незаконную деятельность, также были добавлены в отчет. В отчет также было включено создание Азербайджаном погранично-пропускного пункта на дороге Лачин-Ханкенди для предотвращения военных преступлений и резкая реакция армян на это.

В отчете нашли отражение статистические данные о лицах, пересекших границу из Армении в Азербайджан и из Азербайджана в Армению в апреле-сентябре текущего года, а также информация о преступлениях, повлекших за собой ограничения в использовании дорог, представленные Государственной пограничной службой.

В отчете также подчеркивается, что в ответ на обращение Армении на внеочередном заседании СБ ООН 16 августа 2023 года были проведены обсуждения ситуации в Карабахе и по окончании заседания не было принято никаких документов. К отчету также добавлены фотографии организации армянами свадеб и торжеств в условиях так называемого "гуманитарного кризиса". Фотографии взяты из публикаций, сделанных армянами, проживающими в Карабахе, в социальных сетях.

В заключительной части отчета отмечается, что Азербайджан выступает за установление мира в регионе и готов к процессам реинтеграции.

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