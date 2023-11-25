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Азербайджан передал украинским спасателям машину для разминирования

Общество Материалы 25 ноября 2023 09:11 (UTC +04:00)
Азербайджан передал украинским спасателям машину для разминирования

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан передал украинским спасателям новую гусеничную машину для разминирования типа "Revival P".

Как передает в субботу Trend, об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Азербайджанская сторона передала спасателям Полтавской области механизированную машину разминирования "Revival P"", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что представители компании-производителя оборудования прибыли в Украину, где проведут тренинги для местных специалистов.

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