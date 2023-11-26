В Азербайджане почтена память шехида Маиса Ягубова (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялась церемония почтения памяти Маиса Ягубова, погибшего в боях за территориальную целостность наших земель.

В мероприятии, состоявшемся в Военном лицее имени Дж.Нахчыванского, приняли участие представители Министерства обороны и общественности, офицерский, преподавательский и курсантский состав лицея, члены семьи шехида, его родственники, боевые товарищи и школьники.

Как сообщили Trend в Министерстве обороны, сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, шехидов, павших за суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана. Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на церемонии рассказали об исторической Победе, одержанной Азербайджанской армией под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, примерах героизма и мужества, проявленных нашими доблестными сыновьями в этой победе.

Участников мероприятия проинформировали о славном жизненном пути М.Ягубова.

Члены семьи и близкие шехида выразили признательность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и руководству Министерства обороны за оказанное им внимание и заботу, за то, что азербайджанский народ всегда высоко чтит память наших шехидов.