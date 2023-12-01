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Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате мира (ФОТО)

Общество Материалы 1 декабря 2023 22:17 (UTC +04:00)
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате мира (ФОТО)

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Заур Мустафаев
Заур Мустафаев
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БАКУ /Trend/ - Мужская сборная Азербайджана по борьбе завершила третий день чемпионата мира среди военнослужащих в Баку с пятью медалями.

Как сообщает Trend, Зия Бабашев, выступающий в весовой категории до 63 кг, одолел российского спортсмена и завоевал золотую медаль.

Борец греко-римского стиля Ульви Ганизаде (72 кг) также поднялся на вершину пьедестала почета, победив алжирца Мерабета Абдельмалеки.

Другой представитель Азербайджана - Мурад Ахмадиев (92 кг) завоевал первое место, одержав победу в финальном матче над итальянским борцом.

Фарид Садыглы (55 кг) и Азад Алиев (82 кг), успешно проведя поединки за третье место, удостоились бронзовых медалей.

Таким образом, количество медалей, завоеванных национальной сборной на чемпионате мира, достигло 18. Соревнования продлятся до 3 декабря.

Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате мира (ФОТО)
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