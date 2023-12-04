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На границе задержаны 387 находившихся в розыске лиц - ГПС Азербайджана

Общество Материалы 4 декабря 2023 14:43 (UTC +04:00)
На границе задержаны 387 находившихся в розыске лиц - ГПС Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В результате мероприятий по борьбе с преступностью в ноябре задержаны 387 человек, разыскиваемых правоохранительными органами Азербайджана.

Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на Государственную пограничную службу Азербайджана .

Было отмечено, что предотвращен выезд из страны 408 лиц, которым был запрещен выезд, и въезд в Азербайджанскую Республику 24 лиц, которым был запрещен въезд.

За нарушение правил пограничного режима задержаны 925 человек, в отношении них приняты соответствующие меры.

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