На границе задержаны 387 находившихся в розыске лиц - ГПС Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В результате мероприятий по борьбе с преступностью в ноябре задержаны 387 человек, разыскиваемых правоохранительными органами Азербайджана.

Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на Государственную пограничную службу Азербайджана .

Было отмечено, что предотвращен выезд из страны 408 лиц, которым был запрещен выезд, и въезд в Азербайджанскую Республику 24 лиц, которым был запрещен въезд.

За нарушение правил пограничного режима задержаны 925 человек, в отношении них приняты соответствующие меры.

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