Упраздняются ряд сел Физули, Джебраила и Лачина

БАКУ /Trend/ - Упраздняются ряд сел Физулинского, Джебраильского и Лачинского районов.

Как сообщает во вторник Trend, вопрос об этом был отмечен в законопроекте Азербайджанской Республики "О частичных изменениях в административно-территориальном делении Агдамского, Джебраильского, Физулинского, Ходжалинского, Ходжавендского, Губадлинского, Лачинского и Шушинского районов Азербайджанской Республики", который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Села Юхары Вейсалли и Агбашлы в административно-территориальном округе села Вейсалли (Физулинский район), Юхары Мазра в составе Санджалинского сельского административно-территориального округа (Джебраильский район) и Алиджан в административно-территориальном округе села Кехнекенд (Лачинский район) будут упразднены. Территории перечисленных сел будут включены в состав Ходжавендского района.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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