ООН готова оказать поддержку Азербайджану в предотвращении ранних браков - Владанка Андреева

БАКУ /Trend/ - ООН готова оказать поддержку Азербайджану в предотвращении ранних браков.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева в ходе своего выступления на Международной конференции "Предотвращение домашнего насилия: возможности и перспективы".

Она отметила, что в настоящее время случаи бытового насилия в отношении женщин остаются одной из самых острых проблем.

"Постоянно ведется работа по предотвращению случаев насилия в отношении женщин.

В этом направлении реализуются инициативы. Оказывая поддержку нашим партнерам из правительства, мы стремимся поддержать их в разработке новых законов и планов предложений. Проводится работа по предотвращению ранних браков детей и расширению прав и возможностей женщин.

Мы готовы оказать любую поддержку, чтобы минимизировать проблему. Я верю, что таким образом мы сможем создать более безопасное и равноправное общество в будущем для женщин и девочек в Азербайджане", - добавила В.Андреева.

Отметим, что при организационной поддержке Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана в Баку проводится международная конференция "Предотвращение домашнего насилия: возможности и перспективы".

В конференции, наряду с заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Али Ахмедовым и должностными лицами государственных органов, принимают участие руководитель Офиса резидента-координатора ООН в Азербайджанской Республике, региональный директор Фонда ООН в области народонаселения по Восточной Европе и Центральной Азии, руководитель отдела гендерного равенства Совета Европы, член парламента, председатель комитета парламента по гендерному равенству и председатель семейного комитета Республики Корея, глава департамента Службы пробации министерства юстиции и здравоохранения земли Шлезвиг-Гольштейн (Германия), ученые из университетов Беларуси, Великобритании и США.

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