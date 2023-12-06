В Азербайджане мужчины составляют 94 процента обвиняемых в домашнем насилии - судья Верховного суда

БАКУ /Trend/ - В соответствии с "Национальным планом действий по борьбе с домашним насилием в Азербайджанской Республике на 2020-2023 годы" в общей сложности были изучены уголовные дела в отношении 622 обвиняемых. Установлено, что большинство лиц, совершивших преступления на бытовой почве - мужчины, а большинство потерпевших от этих преступлений - женщины.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал судья Уголовной коллегии Верховного Суда Азербайджанской Республики Алескер Новрузов в ходе своего выступления на международной конференции "Предотвращение домашнего насилия: возможности и перспективы".

По его словам, 585 обвиняемых по статьям 126, 127, 128 Уголовного кодекса (то есть 94 процента) являются мужчинами, 6 процентов - женщинами.

"Из 621 потерпевшего по этим статьям 543 человека, то есть 87,4 процента, составляют женщины, и 13,6 процента - мужчины.

Из 543 пострадавших женщин 471 (то есть 86,7 процента) подверглись насилию со стороны мужа, в том числе бывшего мужа, или фактического. В 14 случаях матери подвергались насилию со стороны сыновей, в двух случаях - бабушки со стороны внуков, в 21 случае - девушки со стороны брата (сестры), в 17 случаях - невестка со стороны свекра (свекрови), в 13 случаях свекровь - со стороны невестки (или теща со стороны зятя)", - отметил он.

Судья упомянул, что указанные цифры не могут не вызывать беспокойства, в частности, указывая на то, что совершение преступлений против женщин в семье в определенной степени нарушает традиционные ценности.

"Такие обстоятельства требуют проведения необходимых исследований для выявления факторов и принятия необходимых мер, влияющих на прочность семьи, внутрисемейные отношения, гендерное равенство, а также координации деятельности органов, занимающихся профилактикой домашнего насилия, консолидации их усилий по соответствующим направлениям", - добавил он.

Отметим, что при организационной поддержке Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана в Баку проводится международная конференция "Предотвращение домашнего насилия: возможности и перспективы".

В конференции, наряду с заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Али Ахмедовым и должностными лицами государственных органов, принимают участие руководитель Офиса резидента-координатора ООН в Азербайджанской Республике, региональный директор Фонда ООН в области народонаселения по Восточной Европе и Центральной Азии, руководитель отдела гендерного равенства Совета Европы, член парламента, председатель комитета парламента по гендерному равенству и председатель семейного комитета Республики Корея, глава департамента Службы пробации министерства юстиции и здравоохранения земли Шлезвиг-Гольштейн (Германия), ученые из университетов Беларуси, Великобритании и США.

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