Баку примет COP29

БАКУ /Trend/ - Сегодня восточноевропейская региональная группа определила Азербайджан страной, которая примет 29-ю сессию конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29 в 2024 году.

Как сообщает Trend, официальное решение будет объявлено 12 декабря.

COP28 в этом году прошла в Дубае. COP28, собравшая около 100 000 делегатов, стала крупнейшим мероприятием в истории ООН. Во встрече на высшем уровне, организованной в рамках конференции, приняли участие более 120 глав государств и правительств. Президент Ильхам Алиев впервые принял участие в данном мероприятии.

COP обычно поочередно проводится пятью региональными группами ООН. Каждая региональная группа должна путем консенсуса принять решение о назначении страны из числа своих членов для проведения этой конференции.

Настала очередь восточноевропейской региональной группы провести COP29 в 2024 году. Азербайджан, входящий в указанную группу, предложил провести конференцию в Баку. Наряду с Азербайджаном свои кандидатуры выдвинули также Армения и Болгария. 7 декабря 2023 года в совместном заявлении, опубликованном по итогам прямых переговоров между Администрацией Президента Азербайджанской Республики и Аппаратом Премьер-министра Армении, Армения сняла свою кандидатуру в пользу Азербайджана. Болгария также сняла свою кандидатуру.