Внесена ясность в вопрос получения повесток лицами, не прошедшими военную службу в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В социальных сетях появились сообщения о получении призывных листов гражданами Азербайджанской Республики старше тридцати лет, не прошедших действительную военную службу.

Как передает в понедельник Trend, начальник отдела по работе с общественностью и международным связям Государственной службы по мобилизации и призыву Парвиз Садраддинов сообщил, что согласно законодательству, военную службу должны проходить граждане Азербайджанской Республики в возрасте от 18 до 35 лет.

"Непригодные для службы в армии лица получают уведомление каждые три года и проходят очередную комиссию. В случае их непригодности предоставляется отсрочка на следующий период, а в случае пригодности - они направляются на военную службу", - пояснил он.

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