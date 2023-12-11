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Внесена ясность в вопрос получения повесток лицами, не прошедшими военную службу в Азербайджане

Общество Материалы 11 декабря 2023 11:24 (UTC +04:00)
Внесена ясность в вопрос получения повесток лицами, не прошедшими военную службу в Азербайджане

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В социальных сетях появились сообщения о получении призывных листов гражданами Азербайджанской Республики старше тридцати лет, не прошедших действительную военную службу.

Как передает в понедельник Trend, начальник отдела по работе с общественностью и международным связям Государственной службы по мобилизации и призыву Парвиз Садраддинов сообщил, что согласно законодательству, военную службу должны проходить граждане Азербайджанской Республики в возрасте от 18 до 35 лет.

"Непригодные для службы в армии лица получают уведомление каждые три года и проходят очередную комиссию. В случае их непригодности предоставляется отсрочка на следующий период, а в случае пригодности - они направляются на военную службу", - пояснил он.

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