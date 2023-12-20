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В Управлении дорожной полиции города Баку произведено новое назначение

Общество Материалы 20 декабря 2023 14:47 (UTC +04:00)
В Управлении дорожной полиции города Баку произведено новое назначение

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - В Управлении Государственной дорожной полиции города Баку произведено новое назначение.

Как сообщает в среду Trend, согласно приказу министра внутренних дел генерал-полковника Вилаята Эйвазова, сотрудник отдела по связям с общественностью Управления Государственной дорожной полиции капитан полиции Тогрул Насирли назначен начальником отдела пропаганды и общественных вопросов Управления.

Капитан полиции Тогрул Насирли подтвердил Trend информацию о своем новом назначении.

Отметим, что ранее начальником данного подразделения был полковник полиции Вагиф Асадов. Он был отправлен на пенсию в связи с достижением возрастного ценза. До нового назначения обязанности начальника этого подразделения временно исполнял майор полиции Араз Аскерли.

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В Управлении дорожной полиции города Баку произведено новое назначение
В Управлении дорожной полиции города Баку произведено новое назначение
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