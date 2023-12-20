В Управлении дорожной полиции города Баку произведено новое назначение

БАКУ /Trend/ - В Управлении Государственной дорожной полиции города Баку произведено новое назначение.

Как сообщает в среду Trend, согласно приказу министра внутренних дел генерал-полковника Вилаята Эйвазова, сотрудник отдела по связям с общественностью Управления Государственной дорожной полиции капитан полиции Тогрул Насирли назначен начальником отдела пропаганды и общественных вопросов Управления.

Капитан полиции Тогрул Насирли подтвердил Trend информацию о своем новом назначении.

Отметим, что ранее начальником данного подразделения был полковник полиции Вагиф Асадов. Он был отправлен на пенсию в связи с достижением возрастного ценза. До нового назначения обязанности начальника этого подразделения временно исполнял майор полиции Араз Аскерли.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!