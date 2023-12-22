Компания PwC Азербайджан проинформировала о ключевых изменениях в сфере налогообложения, права и ESG на ежегодном семинаре по повышению осведомлённости (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 20 декабря компания PwC Азербайджан провела ежегодный семинар по повышению осведомлённости в области налогообложения и права в отеле Hyatt Regency Baku. Одной из ключевых тем мероприятия также стала концепция ESG (Экологические, социальные и управленческие аспекты). В мероприятии приняли участие более 100 представителей различных отраслей.

Майкл Ахерн, управляющий партнер PwC по Азербайджану, открывая мероприятие, затронул темы международной важности, такие как Pillar Two (глобальная минимальная ставка налогообложения.) и ESG. Он также подчеркнул возросшие требования к соблюдению и отчетности, а также важность обеспечения надёжности процессов и управления.

Специалисты в области интегрированного налогообложения Гюнель Садиева, Руфат Шахбазов, Рашад Ибрагимов, Ляман Алиева и Джавид Алиев сообщили о недавних изменениях в Налоговом кодексе, в том числе связанные с рискованными налогоплательщиками, налоговыми проверками, административными вопросами.

Менеджер Юридического департамента PwC Азербайджан Гюльнар Зульфугарова предоставила информацию о новом Кодексе конкуренции и, в частности, о конверсии долговых обязательств в акционерный капитал.

Лейла Садыхова (Юридический департамент) и Гюнай Аскерова (Департамент аудита) затронули ESG-повестку в контексте программы «Азербайджан 2030», включая международные стандарты отчетности и получение ESG-рейтинга. Особое внимание было уделено важности ESG-повестки для каждого бизнеса.

Это мероприятие в очередной раз демонстрирует приверженность PwC Азербайджан обмену знаниями, сотрудничеству, предоставлению исключительной ценности и укреплению доверия в обществе.