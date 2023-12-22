Внесены изменения в ряд постановлений Кабмина Азербайджана в связи с обязательным страхованием

БАКУ /Trend/ - В связи с изменениями в закон "Об обязательном страховании" в ряд постановлений внесены изменения.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, сообщает Trend.

Согласно постановлению, отныне информацию, установленную законом "Об обязательном страховании" в отношении стандартного договора страхования по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств в Азербайджане, а также сведения, определенные законом "Об обязательном страховании", в отношении обязательного личного страхования от несчастных случаев пассажиров транспорта общего пользования и такси, министерство внутренних дел будет получать из предусмотренной этим законом информационной системы.

Кроме того, министерство труда и социальной защиты населения будет получать информацию, определенную законом "Об обязательном страховании", относительно обязательного страхования от потери профессиональной трудоспособности вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний из информационной системы, предусмотренной в этом законе.

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