Утвержден Генеральный план города Баку

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил "Генеральный план развития города Баку до 2040 года".

Как сообщает в субботу Trend, в связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление.

Постановление было принято в соответствии с Указом Президента Азербайджана от 4 сентября 2012 года об утверждении Градостроительного и строительного кодекса, вступлении в силу в связи с этим и применении закона от 29 июня 2012 года о правовом регулировании, с учетом предложения Государственного комитета по градостроительству и архитектуре.

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