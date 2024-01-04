МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями

БАКУ /Trend/ - По данным Национальной гидрометеорологической службы, до полудня 6 января в отдельных местах страны будет дуть сильный ветер, в ряде районов прогнозируются дожди и снег.

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространило министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики.

В связи с этим МЧС обращается к населению с призывом соблюдать соответствующие правила безопасности.

Так, во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. Также, учитывая сложности, связанные с тушением пожаров, возникающих при сильном ветре, правила пожарной безопасности в ветреную погоду должны соблюдаться особенно строго.

Кроме того, холодная и дождливая погода приводит к значительному увеличению использования газовых и электрических отопительных приборов. В это время перегрузка электрической сети, использование неисправных, нестандартных или изготовленных кустарным способом газовых и электрических отопительных приборов, неосторожность при их использоавании могут привести к возгоранию, а также создать опасность возникновения угарного газа. Поэтому не следует использовать неисправные, нестандартные или изготовленные кустарным способом нагревательные приборы, перегружать электрическую сеть, оставлять без присмотра работающие нагревательные приборы, хранить в непосредственной близости от них горючие материалы и легковоспламеняющиеся жидкости. Все приборы необходимо использовать в соответствии с инструкциями (рекомендациями) заводских производителей.

В случае опасности нужно немедленно звонить по номеру "112".

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