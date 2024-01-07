В праздники было организовано более 300 дополнительных автобусных рейсов в регионы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Для качественного и устойчивого обеспечения населения транспортными услугами в праздничные дни, с 28 декабря по 7 января, все автовокзалы и автостанции работали в усиленном режиме.

Как сообщает Trend в воскресенье со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта, если в обычные дни из Бакинского международного автовокзального комплекса выезжало около 200 автобусов, то в указанные даты на линии было выпущено более 100 дополнительных автобусов, организовано более 300 дополнительных рейсов.

Всего же в преддверии праздников и в праздничные дни был выполнен 2681 рейс. 72 615 пассажиров были доставлены в пункты назначения.

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