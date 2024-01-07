Введены ограничения на импорт продукции птицеводства из ряда стран в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Согласно официальным данным Всемирной организации здравоохранения животных, вспышка ящура была зарегистрирована в провинции Сиди-Бу-Зид в Тунисе, высокопатогенного птичьего гриппа в районах Штефан-Водэ, Дрокия, Резина в Молдове, на административной территории Дольносласк-Нижнесилезск в Польше и в штате Пенсильвания (США).

Об этом Trend сообщили в отделе информационного обеспечения и инновационных решений Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

Согласно информации, для защиты территории Азербайджана от этих инфекционных заболеваний, в соответствии с "Кодексом здоровья наземных животных", с учетом принципа зонирования, ввоз продукции животного происхождения с указанных территорий и в радиусе 10 км от них ограничен. К этому относятся ограничение на импорт и транзит парнокопытных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней, верблюдов и т.д.), а также сырья и продукции, относящихся к ним, живой птицы и инкубационных яиц, мяса птицы, готовых продуктов из всех видов продукции птицеводства (кроме продукции, подвергнутой термической обработке, обеспечивающей уничтожение вируса птичьего гриппа), кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок, полученных методами растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза), оборудования, используемого для содержания, убоя птицы и переработки птичьего мяса.

В то же время в целях усиления мер контроля было направлено обращение в Государственный таможенный комитет для принятия соответствующих мер в отношении транспортных средств, прибывающих из этих административно-территориальных единиц или транзитом проезжающих через территорию республики.

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