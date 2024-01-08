В Азербайджане упразднена Служба сохранения биоразнообразия

БАКУ /Trend/ - Упразднена Служба сохранения биоразнообразия при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, объявление об этом размещено в газете "Vergilər" ("Налоги").

"Кредиторы могут в течение двух месяцев предъявить свои требования по адресу: 1009, г. Баку, Ясамальский район, ул. Зяргярпалан, дом 35, квартира 35", - говорится в объявлении.

Отметим, что руководителем данной cлужбы является Фирудин Алиев. Он был назначен на эту должность 9 апреля 2020 года.

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