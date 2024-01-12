Стало известно о самочувствии журналиста Сабухи Мамедли

БАКУ /Trend/ - Известный журналист Сабухи Мамедли 12 января около 10:25 был помещен в отделение неотложной медицинской помощи Республиканской клинической больницы им. М.Миргасымова.

Как сообщили Trend в TƏBİB, у Сабухи Мамедли произошла внезапная остановка сердца, он был реанимирован усилиями врачей и помещен в отделение интенсивной терапии.

Состояние Сабухи Мамедли, у которого диагностирована острая дыхательная недостаточность, оценивается как критическое.

Отметим, что Сабухи Мамедли получает гемодиализ в рамках "Программы мероприятий по хронической почечной недостаточности".

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