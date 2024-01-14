Автобусы выпускаются на линию по мере очищения дорог в Баку от снега - Агентство (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи с погодными условиями продолжаются мероприятия по обеспечению бесперебойного движения общественного транспорта. В настоящее время центр мониторинга Агентства наземного транспорта Азербайджана работает в усиленном режиме.

Как сообщили Trend в Агентстве, центр мониторинга взял под полный контроль движение автобусов на дорогах, и любые проблемы, которые могут возникнуть, незамедлительно решаются на месте в координации с соответствующими структурами. Автобусы выпускаются на линию по мере очищения дорог от снега.

Участникам движения рекомендуется быть осторожными в дни, когда сохраняются суровые погодные условия, отдавать предпочтение использованию общественного транспорта.