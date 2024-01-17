Стало известно о состоянии здоровья лиц, пострадавших при взрыве в мебельном цехе в Баку

БАКУ /Trend/ - В подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) медицинских учреждениях продолжается лечение 13 человек, пострадавших в результате взрыва 15 января 2024 года в мебельном цехе по улице А.Кунанбаева в Бинагадинском районе города Баку.

Об этом в среду сообщили Trend в TƏBİB.

Было отмечено, что из девяти человек, которые в настоящее время проходят лечение в ожоговом центре при Наримановском Медицинском центре, состояние троих остается тяжелым, а состояние шестерых оценивается как средней тяжести. Три человека выписаны на амбулаторное лечение.

В соответствующих отделениях Клинического медицинского центра продолжается лечение четырех человек. Состояние одного из них оценивается как стабильно тяжелое, а остальных - как средней тяжести.

Отметим, что 15 января 2024 произошел взрыв в мебельном цехе, расположенном на улице А.Кунанбаева в Бинагадинском районе города Баку. В результате происшествия спасатели вытащили из-под завалов троих людей (они живы). В общей сложности 24 человека получили ранения, девять человек погибли, их тела переданы по назначению.

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