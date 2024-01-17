В вузах Азербайджана обучается более 7 тыс. иностранных студентов

БАКУ /Trend/ - В высших учебных заведениях Азербайджана, наряду с гражданами страны, обучаются 7,7 тысячи студентов из 93 зарубежных государств.

Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Это преимущественно граждане Турции, Ирана, России, Грузии, Индии, Пакистана, Сирии, Ирака и Нигерии.

Кроме того, отмечено, что на начало 2023-2024 учебного года количество азербайджанских студентов, обучающихся по государственной линии в зарубежных странах, составило 997 человек. 33,1 процента молодежи, обучающейся за рубежом, является выпускниками школ Баку, а 66,9 процента - школ, расположенных в различных регионах Азербайджана.

Большинство из них обучается в высших учебных заведениях Турции, Венгрии, России и Китая.

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