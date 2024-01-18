БАКУ /Trend/ - Сегодня в Военной прокуратуре Азербайджана состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное обсуждению деятельности, проведенной в течение 2023 года в сферах борьбы с преступностью, укрепления законности и правопорядка, защиты прав и свобод человека, и предстоящим задачам.

Как сообщает Trend, сначала были возложены цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева в административном здании Военной прокуратуры.

Перед началом заседания коллегии участники минутой молчания почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших свои жизни за Родину, пожелали исцеления ветеранам.

Выступивший со вступительной речью Генеральный прокурор Азербайджанской Республики, государственный советник юстиции 1-го ранга Кямран Алиев рассказал об успехах, достигнутых за последние 20 лет Азербайджаном во всех сферах под руководством Президента Ильхама Алиева. Было особо подчеркнуто, что Президент Ильхам Алиев своими беспримерными заслугами перед нацией и государством завоевал бесконечную любовь народа.

С отчетным докладом выступил заместитель Генерального прокурора Азербайджанской Республики – Военный прокурор генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев. Он отметил, что благодаря совершенной политике Президента Ильхама Алиева, который является примером для лидеров других стран, успешно реализуется стратегия динамичного развития Азербайджана, основа которой была заложена архитектором и основателем независимого Азербайджана Гейдаром Алиевым.

Говоря о деятельности Военной прокуратуры в 2023 году, он отметил, что в общей сложности было обеспечено раскрытие 99,8 процента зарегистрированных преступлений, в том числе 100-процентная раскрываемость некоторых категорий из числа. В целях предотвращения преступлений в ВС судебно-следственный опыт в отчетный период, как и всегда, был обобщен и обсужден в разное время на заседаниях коллегии Военной прокуратуры с участием руководящих должностных лиц вооруженных формирований, и на основании решений заседаний коллегии обеспечено принятие необходимых мер. В результате зафиксировано снижение количества преступлений, зарегистрированных за отчетный период, по сравнению с прошлым годом в целом на 6,1 процента, преступлений против военной службы - на 24,2 процента. В то же время в 2023 году было зафиксировано снижение по сравнению с 2022 годом по числу следующих преступлений - на 40 процентов в зарегистрированных преступлениях, связанных с умышленным убийством; на 9,1 процента – в преступлениях с доведением до самоубийства; на 12,9 процента - связанных с нарушением уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, не состоящими в подчиненных отношениях; на 66,7 процента - связанных с неисполнением приказа; на 33,7 процента - связанных с уклонением от военной службы; на 37,9 процента - связанных с самовольным оставлением воинской части или места службы; на 26,1 процента - связанных с нарушением правил управления и эксплуатации машин и на 16,7 процента - связанных с хулиганством, сказал Велиев.

Затем с докладами о проделанной за отчетный период работе и предстоящих задачах выступили заместители Военного прокурора Азербайджанской Республики - генерал-майор юстиции Шафахат Имранов, генерал-майор юстиции Фуад Мамедов, полковник юстиции Мехти Гусейнзаде, военный прокурор Физули полковник юстиции Эльчин Гаджиев и военный прокурор Кяльбаджара полковник юстиции Махир Байрамов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!