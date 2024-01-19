Разрушений в результате землетрясения не зафиксировано - МЧС Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Согласно информации, поступившей из Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана в Центр кризисного управления МЧС, 19 января 2024 года в 22:05 по местному времени было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1.
Как сообщили Trend
в МЧС Азербайджана, землетрясение ощущалось в Саатлы, Ширване,
Сальяне, Сабирабаде и некоторых прилегающих районах.
В МЧС не поступало какой-либо информации о разрушениях или пострадавших в результате землетрясения.