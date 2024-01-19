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Разрушений в результате землетрясения не зафиксировано - МЧС Азербайджана

Общество Материалы 19 января 2024 23:21 (UTC +04:00)
Разрушений в результате землетрясения не зафиксировано - МЧС Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Согласно информации, поступившей из Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана в Центр кризисного управления МЧС, 19 января 2024 года в 22:05 по местному времени было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1.

Как сообщили Trend в МЧС Азербайджана, землетрясение ощущалось в Саатлы, Ширване, Сальяне, Сабирабаде и некоторых прилегающих районах.

В МЧС не поступало какой-либо информации о разрушениях или пострадавших в результате землетрясения.

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