Разрушений в результате землетрясения не зафиксировано - МЧС Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Согласно информации, поступившей из Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана в Центр кризисного управления МЧС, 19 января 2024 года в 22:05 по местному времени было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1.

Как сообщили Trend в МЧС Азербайджана, землетрясение ощущалось в Саатлы, Ширване, Сальяне, Сабирабаде и некоторых прилегающих районах.



В МЧС не поступало какой-либо информации о разрушениях или пострадавших в результате землетрясения.