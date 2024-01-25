В Баку проведена международная конференция по поощрению молодежи в участии на выборах (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Баку прошла международная конференция под названием "Поощрение молодежи в участии на выборах", организованная Евразийским Региональным Центром Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества (ЕРЦ Молодежного Форума ОИС) и Национальным Советом Молодежных Организаций Азербайджанской Республики (NAYORA), сообщает в четверг Trend.

На мероприятии в качестве спикеров выступили руководитель молодежного движения Республики Татарстан (РФ) "Сэлэт" Айгуль Габдррахманова, и.о. директора молодежного крыла "Жастар Рухы" ведущей партии Казахстана "Аманат" Акерке Искендерова, президент Молодежного Фонда Румынии "Шахерезада" по делам с мусульманскими сообществами Ваджиха Харис, председатель Сети по Защите Молодежи Пакистана Фсахат уль-Хассан. При модераторстве генерального секретаря NAYORA были проведены дебаты вокруг темы принципов активной гражданской позиции с участием молодежи и молодежных организаций, участники поделились своим международным опытом удачного поощрения молодежи в демократических процессах.

На конференции участники, обсуждая инновативные подходы по работе с молодежью в разных странах мира, обменялись разными мнениями. Эти обсуждения преследовали цель выработки стратегий, соотносящихся с разными культурными контекстами, в первую очередь с учетом наличия уникальных вызовов и возможностей в каждом регионе мира.

В рамках мероприятия также были обсуждены президентские выборы, намечанные на 7 февраля сего года в Азербайджане и участие молодежи на этих выборах. Иностранные гости, приводя в качестве основы свои наблюдения о процессах развития в Азербайджане, в особенности, освобождение Карабаха от оккупации, что является важным событием за последние два века и непосредственно связяно с именем Президента Ильхама Алиева, выразили свою поддержку его переизбранию на предстоящих президенстских выборах. Спикеры, подчеркнув важность участия молодежи на этих выборах, посоветовали получить мотивацию от лидерских способностей Президента Ильхама Алиева.

Эта конференция не только послужила платформой для активного участия молодежи на выборах, но также местом единства для молодежных лидеров из разных стран. Была подчеркнута необходимость отражения выдвинутых предложений и идей в стратегиях, которые впредь будут разработаны представителями молодежи.

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