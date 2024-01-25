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В гипермаркетах Азербайджана установят постаматы

Общество Материалы 25 января 2024 12:23 (UTC +04:00)
В гипермаркетах Азербайджана установят постаматы

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В 2023 году в Азербайджан были доставлены постаматы, которые будут установлены в гипермаркетах.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на мероприятии "2023-отчет", проходящем по инициативе ООО "Азерпочт", заявил временно исполняющий обязанности председателя правления ООО Иси Мустафаев.

Он подчеркнул, что любой человек, получив SMS-сообщение о посылке из-за границы, может забрать ее в постамате в течение 24 часов.

"В ближайшее время эти постаматы появятся и в гипермаркетах", - отметил он.

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