В Азербайджане снизилось количество тяжких и менее тяжких преступлений - Кямран Алиев

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане процент особо тяжких преступлений, зарегистрированных в 2023 году, оставался стабильным по сравнению с 2022 годом, процент тяжких и менее тяжких преступлений снизился, а процент преступлений, не представляющих серьезной общественной опасности, увеличился.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, посвященном обсуждению состояния выполненных органами прокуратуры работ в сфере борьбы с преступностью, следственной работы, прокурорского надзора в 2023 году и предстоящих задач.

"В 2023 году на территории страны было зарегистрировано 36 811 преступлений, из них 87,8 процента раскрыто, всего по стране завершено следствие по 21 104 уголовным делам, следствие по 1 350 из которых проводились в органах прокуратуры.

За это время органами прокуратуры было завершено и направлено в суды для рассмотрения 902, а всего совместно с другими следственными органами - 16 146 уголовных дел", - добавил К.Алиев.

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