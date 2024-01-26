БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 2023 году раскрыты 10 умышленных убийств, совершенных в предыдущие годы.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, посвященном обсуждению состояния выполненных органами прокуратуры работ в сфере борьбы с преступностью, следственной работы, прокурорского надзора в 2023 году и предстоящих задач.

Генеральный прокурор сообщил, что за отчетный период Следственным управлением Генпрокуратуры было направлено в суды для рассмотрения 44 уголовных дела, в отношении которых были проведены предварительные следствия.

"В 2023 году профессиональными следственно-оперативными мероприятиями, проведенными совместно с органами внутренних дел, государственной безопасности и юстиции, были раскрыты 10 умышленных убийств, совершенных в предыдущие годы.

Таким образом, с 1 мая 2020 года раскрыто в общей сложности 37 умышленных убийств, совершенных в предыдущие годы при невыясненных обстоятельствах", - добавил К.Алиев.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!