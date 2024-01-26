В Азербайджан возвращено свыше 1 миллиона долларов - Кямран Алиев

БАКУ /Trend/ - Решение азербайджанского суда о конфискации одного миллиона 281 тысячи долларов США, принадлежащих осужденному и хранящихся в иностранном банке, было признано иностранным судом.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, посвященном обсуждению состояния выполненных органами прокуратуры работ в сфере борьбы с преступностью, следственной работы, прокурорского надзора в 2023 году и предстоящих задач.

"Был обеспечен возврат одного миллиона 281 тысячи долларов США в Азербайджан", - добавил К.Алиев.

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