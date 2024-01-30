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Служба электронной безопасности Азербайджана предупредила граждан в связи со взломом аккаунтов в Whatsapp

Общество Материалы 30 января 2024 19:46 (UTC +04:00)
Служба электронной безопасности Азербайджана предупредила граждан в связи со взломом аккаунтов в Whatsapp

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Ильгар Шабанов
Ильгар Шабанов
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БАКУ /Trend/ - Служба электронной безопасности Азербайджана предупредила граждан в связи со взломом аккаунтов в Whatsapp.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на информацию Службы электронной безопасности Азербайджана, имеют место случаи взлома аккаунтов граждан в WhatsApp.

Учитывая это, Служба рекомендует гражданам для защиты своих аккаунтов воспользоваться приложенной инструкцией, а в случае взлома аккаунта обращаться на "горячую линию" 1654 или посредством электронной почты [email protected] (указав имя, фамилию, прислав соответствующий снимок экрана и т. д).

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Служба электронной безопасности Азербайджана предупредила граждан в связи со взломом аккаунтов в Whatsapp
Служба электронной безопасности Азербайджана предупредила граждан в связи со взломом аккаунтов в Whatsapp
Служба электронной безопасности Азербайджана предупредила граждан в связи со взломом аккаунтов в Whatsapp
Служба электронной безопасности Азербайджана предупредила граждан в связи со взломом аккаунтов в Whatsapp
Служба электронной безопасности Азербайджана предупредила граждан в связи со взломом аккаунтов в Whatsapp
Служба электронной безопасности Азербайджана предупредила граждан в связи со взломом аккаунтов в Whatsapp
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