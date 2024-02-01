Граждане Азербайджана, сдавшие автомобиль на утилизацию, получат льготы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане, граждане смогут получить сумму скидки или единовременную выплату при покупке нового автомобиля, сдав свой автомобиль на утилизацию.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявила сотрудник отдела Экологической политики министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гызылгюль Гасанова на круглом столе, посвященном утилизации транспортных средств, текущей ситуации и предстоящим задачам.

"В некоторых развитых странах процесс утилизации носит обязательный характер и в случае несвоевременной сдачи автомобиля на собственника налагается штраф", - отметила Г. Гасанова.

Она подчеркнула, что утилизация транспортных средств в Азербайджане является добровольной.

"Процесс утилизации будет способствовать обновлению парка транспортных средств, снижению негативного воздействия на здоровье человека и окружающую среду, а также обеспечению безопасности дорожного движения, стимулированию местного автомобильного рынка и поддержке автопроизводителя, а также созданию новых рабочих мест", - добавила сотрудник отдела минэкологии.

Г. Гасанова также упомянула, что в международной практике утилизация транспортных средств была применена во многих странах, в результате чего, были достигнуты успешные результаты.

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