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Нынешняя сборная по греко-римской борьбе - лучшая в истории - Эльдениз Азизли (ВИДЕО/ ФОТО)

Общество Материалы 15 февраля 2024 22:39 (UTC +04:00)
Нынешняя сборная по греко-римской борьбе - лучшая в истории - Эльдениз Азизли (ВИДЕО/ ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В эфир вышел очередной выпуск программы "İdman Bizdə”.

Как сообщает Trend, на этот раз ее гостем стал известный спортсмен, трехкратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы по греко-римской борьбе Эльдениз Азизли.

Он оценил выступление сборной на чемпионате Европы, проходящем в Румынии, и рассказал, когда восстановится после травмы и вернется на ковер. Азизли также выразил уверенность, что сборная по вольной борьбе оправдает ожидания и озвучил свои ожидания от олимпийского года.

Представляем видеоверсию интервью:

Нынешняя сборная по греко-римской борьбе - лучшая в истории - Эльдениз Азизли (ВИДЕО/ ФОТО)
Нынешняя сборная по греко-римской борьбе - лучшая в истории - Эльдениз Азизли (ВИДЕО/ ФОТО)
Нынешняя сборная по греко-римской борьбе - лучшая в истории - Эльдениз Азизли (ВИДЕО/ ФОТО)
Нынешняя сборная по греко-римской борьбе - лучшая в истории - Эльдениз Азизли (ВИДЕО/ ФОТО)
Нынешняя сборная по греко-римской борьбе - лучшая в истории - Эльдениз Азизли (ВИДЕО/ ФОТО)
Нынешняя сборная по греко-римской борьбе - лучшая в истории - Эльдениз Азизли (ВИДЕО/ ФОТО)
Нынешняя сборная по греко-римской борьбе - лучшая в истории - Эльдениз Азизли (ВИДЕО/ ФОТО)
Нынешняя сборная по греко-римской борьбе - лучшая в истории - Эльдениз Азизли (ВИДЕО/ ФОТО)
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