Полузащитник ФК "Карабах" номинирован на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - После первых матчей плей-офф Лиги Европы были объявлены кандидаты на звание лучшего футболиста недели.

Как сообщает в пятницу Trend, в числе номинантов игрок ФК "Карабах" Абдулла Зубир. 32-летний полузащитник забил два гола и сделал одну голевую передачу в выездном матче против португальской "Браги".

Другие кандидаты - Рубен Лофтус-Чик ("Милан"), Мауро Икарди ("Галатасарай") и Анхель Ди Мария ("Бенфика").

Победитель будет определен в результате голосования на сайте УЕФА.

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